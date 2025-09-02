Çorum Arena Spor Kulübü’nün 2015 doğumlu sporcusu Derin Mülazım, Türkiye’nin köklü kulüplerinden Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Masa tenisinde gelecek vadeden genç yetenek, Arena Spor Kulübü formasıyla bugüne kadar iki Türkiye şampiyonluğu ve üç Türkiye üçüncülüğü elde ederek önemli başarılara imza atmıştı.

Arena Spor Kulübü Başkanı Mesut Kuşgöz, Derin’in transferinden duydukları mutluluğu dile getirerek, “Sporcumuzun Fenerbahçe’ye transfer olması bizleri gururlandırdı. Derin gibi birçok sporcuyu yetiştirerek Çorum’da masa tenisini daha iyi noktalara taşımak istiyoruz” dedi.

Başarılı sporcu önceki gün İstanbul’a giderek Fenerbahçe kampına katıldı.