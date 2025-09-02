Çorumlu güreşçi Efe Anıl Al, Malatya’nın Darende ilçesinde 72’ncisi düzenlenen Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası’nın başpehlivanlık finalinde yenildi.

Malatya’nın Darende ilçesinde bu yıl 72’ncisi düzenlenen ve aynı zamanda Türkiye Şampiyonası niteliği taşıyan Zengibar Karakucak Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden Çorumlu güreşçilerden Efe Anıl Al gümüş madalya kazandı.

Darende Güreş Sahasında, 27 ilden 475 sporcunun katıldığı şampiyonada Çorumlu güreşçi Efe Anıl Al ve Ankara Keçiören Belediyesi güreşçisi Doğan Uzun, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale kaldılar. Al ve Uzun arasındaki başpehlivanlık müsabakası oldukça çekişmeli geçerken, galip gelen Doğa Uzun şampiyon oldu. Çorumlu Efe Anıl Al ise ikinciliği elde etti.