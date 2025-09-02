Tekvando Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Minikler (kız-erkek) Türkiye şampiyonası bugün Ankara’da başlıyor.

Tekvando il temsilcisi İshak Kepçeli’nin yaptığı açıklamaya göre, şampiyonada Çorum’u idareci-antrenör Halil Özduran ile antrenörler İlhan Aşkın, Bekir Bolat ve Merve Dilekçi nezaretinde 63 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada Çorum’u temsil edecek sporcular şunlar: Zeynep Yalvaçer, İnci Afra Bektaş, Elif Umutlu, Elif Sena Yıldızhan, Ceylin Naz Kahraman, Edanur Demir, Gülbeniz Berra Atan, Yağmur Hardal, Esila Nur Yıldız, Elif Erva Kesgin, Eslem Elif Uyav, Hatice Kübra özdemir, Erva Karaoğlan, Zeynep Sarı, Belinay Berber, Berkay Berber, Ahmet Çimen, Engin Buğra Ateş, Tugay Öztürk, Hüseyin Ahmet Kılıç, Yusuf Topçu, Osman Efe Sarı, A.Hamdi Özhayta, Musab Yılmaz, Ensar Yılmaz, Muhammed Kahriman, Eymen Ünal, Recep Tahir Arslan, Rüveyda Türker, Gökçe Kaya, A.Hümeyra, Görel, Duru Yaşlak, Sena Deniz Tekin, Umut Yaşlak, Sıla Tuana Ergin, Görkem Göçmen, Mehmet Akif Yıldız, Asya Hüma Erdoğan, Hira Efsa Ercan, Sadık Erdem Kuşkuyası, Betül Gökçen Demirtaş, Berkay Bektaş, Ela Cemre Eran, Zeynep Miray Ümütlü, Zeliha Vurgu, Aysima Gök, Hira Aksungur, Tuğçenaz Çatal, Mustafa Enes Altınkese, Erva Naz Bezmen, Azra Su Dilek, Gizem Bilgiç, Ecrin Mira Türk, Mehmet Efe Ardıç, Sait Berat Özdemir, Mustafa Eymen Ardıç, Elif Ebrar Özçiftçi, Zehra Sevim, Çiğdem Öymen, Elif Naz Kara, Cemre Satıcı, Ezgi Sevinçoğlu ve Rabia İçağası.

Şampiyona 8 Eylül’de sona erecek.