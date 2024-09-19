Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 6.hafta maçında, 22 Eylül Pazar günü Kocaelispor’u konuk edecek olan Ahlatcı Çorum FK’da hazırlıklar galibiyet parolasıyla sürerken, altyapıdan sorumlu yönetici Sinan Özdilli, teknik heyet ve futbolcuları kahvaltıda ağırladı. Buhara Premium’da, takıma moral amacıyla verilen kahvaltıya sporcuların aileleri de katıldı.

Yönetim kanadından sadece ev sahibi Sinan Özdilli’nin yer aldığı kahvaltıda teknik heyet ve futbolcuların moralli oldukları görülürken, takımda Pazar günkü zorlu maç öncesinde galibiyetten başka bir şey konuşulmuyor.