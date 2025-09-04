Tekvando Genç Milli Takımı Teknik Direktörü, hemşehrimiz İlhan Aşkın, kendisine 2 milyon lira gibi haksız bir menfaat sağladığı yönünde söylentiler olduğunu ifade ederken, söylentilerin tamamen dedikodudan ibaret olduğunun altını çizdi.

Aşkın’ın, kendi sosyal medya hesabından “Spor kamuoyuna duyurum ve açıklamamdır” başlığı ile yaptığı açıklama şöyle:

“HAKKIMDA

DEDİKODULAR

DOLAŞIYOR

“Son günlerde şahsım hakkında; antrenörlerin emek ve haklarını gözetmediğim, onların hak ettiği paraları kendime alıp vermediğim, müsabakalarda kazanılan ödüller üzerinden şahsıma menfaat sağladığım, hatta 2 milyon gibi asılsız rakamlarla rant elde ettiğim yönünde bilinçli olarak üretilmiş iftiralar ve dedikodular dolaşmaktadır.

HAK YEMEM HAKKIMI YEDİRMEM

2025 yılında gittiğim müsabakalardan hiçbir ödül falan almadım. Merak edenler federasyona, Spor Bakanlığı’mıza sorabilir. Öncelikle açık ve net şekilde ifade ediyorum: Hayatım boyunca kimsenin hakkına el uzatmadım. Hakkımı da yedirmedim, yiyenlerle ise hala hukuk mücadelem devam etmektedir.

Emeğin, alın terinin ve helal kazancın kutsallığını her zaman korudum. Rabbim bana kimsenin hakkını yemek gibi bir günahı nasip etmesin. Bu iftiraları kasıtlı olarak üretenler, onursuz, kişiliksiz ve müfteri kişilerdir. Ancak burada asıl üzüntüm; bu mesnetsiz dedikodulara iyi niyetle inanan dost, arkadaş ve meslektaşlarımadır. Sizler beni tanıyorsunuz. Geçmişte olduğu gibi bugün de böyle kirli işlere tevessül etmedim, etmeyeceğim.

NAMUSUM ÜZERİNE SÖZ VERİYORUM

Buradan en net şekilde kamuoyuna deklarasyonumu yapıyorum: Kim olursa olsun, kim bana ‘antrenörlerin hakkını yedi, parasını zimmetine geçirdi’ diye tek bir ispat, tek bir belge ortaya koyarsa, o an görevimi bırakmaya, antrenörlüğümü yakmaya, spor camiasından çekilmeye, namusum ve onurum üzerine söz veriyorum. İspatlamayan kişiler de en namussuz, en karaktersiz, en onursuz kişilerdir. İspatlayamayanlar ise, bundan böyle kamuoyunda dedikoducu, alçak ve müfteri olarak anılacaktır.

TEK GÜVENCEM…

Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Benim tek güvencem alnımın akı, emeğimin doğruluğu ve dostlarımın vicdanıdır. Taekwondo Federasyon Başkanımız Bahri Tanrıkulu’nunnun yanında ve desteklemeye sizlere rağmen devam edeceğim.

Mevcut iktidar ve muhalefetten bilinçli üretilen dedikodulara inanma yerine bana sorarsanız doğruyu benden, birinci elden öğrenebilirsiniz.

Hala dedikodu çıkarmaya bilinçli olarak devam edenler, en alçak en onursuz kişilerdir.”