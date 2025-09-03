Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, kamu çalışanlarının birbirleri ile kaynaşmalarını sağlamak, kurumlar arası iş birliğini artırmak, insanların beden ve ruhen sağlıklı olmalarına katkı sağlamak ve onlara spor yapma alışkanlığı kazandırmak amacıyla voleybol, 3x3 basketbol, masa tenisi ve ayak tenisi branşlarında Çorum’da da turnuvalar düzenlenecek. Turnuvalarda yer almak isteyen kamu çalışanlarının 26 Eylül’e kadar, e-Devlet Kapısı/Spor Bilgisi Sistemi üzerinden başvurularını yapmaları gerekiyor.

Başvuruların tamamlanmasından sonra turnuvalar 29 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Çorum’da da, branşlarında başarılı olan takımlar Çorum’u temsil etme hakkı kazanacak.

Proje, 28 Kasım Cuma günü sona erecek.