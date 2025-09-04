Arca Çorum FK’nın altyapı takımları yeni sezona Süper Lig takımları ile yaptıkları özel maçlar ile hazırlanıyor.

Çorum’u Akademi U14, U15, U16, U17 ve U19 liglerinde temsil edecek olan Arca Çorum Fk'nın rakipleri önümüzdeki günlerde belli olacak.

Altyapıdan Sorumlu Yönetici Sinan Özdilli öncülüğünde yeni girecek olan Arca Çorum FK, U16 ve U17 takımları son iki hazırlık maçlarını Süper Lig takımlarının denk takımlarıyla oynadı.

İlk olarak geçtiğimiz Cuma günü Dodurga'da Başkent ekibi Gençlerbirliği konuk eden Kırmızı- Siyahlılar, Salı günü de İstanbul'da Başakşehir'e konuk oldu.

Oynadıkları 4 maçta da rakipleri karşısında son derece iyi bir performans sergileyen genç futbolcular sezon öncesi performanslarıyla göz doldurdular.