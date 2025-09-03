Avşar, başkanlığa seçilmesi halinde yeni dönemde hayata geçirmek istedikleri projelerini Başkan Aşgın ile paylaştı. Aşgın, Avşar’ı can kulağı ile dinleyerek Çorum Belediyesi olarak amatör spora yaptıkları malzeme desteğinin yeni dönemde de artarak devam edeceğini yineledi. Ziyaretin devamında Çorum’un sporcu fabrikasına ihtiyaç duyduğunu ifade eden Avşar, göreve gelmesi halinde sporcu fabrikası projelerinin Çorum’a kazandırılması için ilgili kurumlarla istişare halinde gerekli girişimde bulunacaklarını ifade etti.

İşte Avşar’ın Başkan Aşgın’a sunduğu projeler:

Gençlere Yönelik Projeler: ASKF üyesi spor kulüplerimizdeki sporcularımızın yurt dışı tecrübesi kazanmasını sağlamak amacıyla Erasmus + Spor Projelerini hayata geçireceğiz. Projeleri Çorum ASKF bünyesinde oluşturacağımız profesyonel bir operasyon ekibi yönetecek. Federasyonumuza üye bütün kulüplerimiz bu projelerden faydalanacak.

Kulüpleri Güçlendirme Projeleri: İş dünyası ile spor kulüplerimiz arasında köprü kurarak sponsorluk anlaşmalarını hayata geçireceğiz. Bu sponsorluk anlaşmaları amatör spora can suyu olacak. Sponsorluk anlaşmalarını ve idari ve mali işlerimizi de alanında uzman profesyonel bir ekip yürütecek.

Sosyal ve Kültürel Etki Projeleri: Spor Festivalleri düzenleyerek çeşitli spor branşlarında ülkemizi temsil etmiş ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmiş sporcularımız ile gençlerimizi buluşturacağız. Müzik, kültür ve sporun birleştiği büyük organizasyonlar düzenleyeceğiz.

Dijital ve Modern Spor Projeleri: ASKF Mobil Uygulamasını hayata geçirerek; Fikstürler, antrenman programları, sporcu kayıtları, canlı skorlar gibi bilgileri buradan açıklayacağız. Bunun yanında; Gençlerin ilgisini çeken e-spor dijital spor branşlarına yatırım yapılması için çalışmalarda bulunacağız.

E-İdari Projeler: ASKF ile üye kulüpler arası iletişimi güçlendireceğiz. Bunun için profesyonel destek alarak iletişim ekibi kuracağız. Kuracağımız bu iletişim ekibi federasyonumuza üye kulüpleri ve kulüplerin faaliyetlerini tanıtacak. Bu çalışma ile üye kulüplerimizin reklamını yapmış olacağız. Çünkü biz federasyonumuza üye bütün kulüpleri federasyonumuzun ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Onların kapasitelerini geliştirmesi daha fazla kitlelere ulaşması bizlerin tek amacı.

Çorum ASKF olarak kendi gelir kaynaklarımızı oluşturmak için bir işletme kuracağız.

Federasyonumuza üye kulüplerin sporcu ve yöneticilerinin eğitim, toplantı, kutlama gibi özel günlerini veya görüşmelerini gerçekleştirebilmesi için ASKF Lokalini hayata geçireceğiz.

Kamu kurum ve kuruluşları, iş dünyası, spor taban birlikleri ile; spor il temsilcilikleri, dernekleri, birlikleri ve kurulları ile uyum içerisinde çalışacağız.

Yönetim asil-yedek, denetim asil-yedek, onur kurulu, il temsilcileri, spor taban birlikleri, spor taban birliklerinin dernekleri, birlikleri, kurulları, hakem kurulları, kamu kurum ve kuruluşlarının idareci ve yöneticileri ve iş dünyasının katılımıyla aylık istişare toplantıları gerçekleştireceğiz.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunu hep birlikte ortak akıl ile yöneteceğiz.

Avşar’ın projelerini tek tek dinleyen Aşgın, spora, sporcuya ve spora hizmet eden kuruluşlara Çorum Belediyesi olarak her zaman destek vereceklerini yineleyerek Avşar’a seçimde başarılar diledi.