Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, transfer sezonunu bomba bir isimle kapatmaya hazırlanıyor. Kırmızı-siyahlı takım, Süper Lig ekibi Konyaspor’dan 34 yaşındaki Sırp 10 numara Danijel Aleksic’le büyük oranda anlaşma sağladı.

Türkiye liglerinde, Başakşehir formasıyla 182 maçta 37 gol, 12 asist, Yeni Malatyaspor formasıyla 38 maçta 14 gol, 8 asist, Konyaspor formasıyla da 36 maçta 7 gol, 2 asistlik performanslar sergileyen Aleksic’in yakın zamanda 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Arca Çorum FK, Aleksic’e imza attırdıktan sonra yaz transfer dönemini kapatacak. Aleksic transferinin resmiyet kazanmasından sonra Zargo Toure ve birkaç yerli oyuncuyla da yolların ayrılması bekleniyor.