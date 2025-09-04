7 Eylül Pazar günü yapılacak olan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Seçimli Genel Kurulu öncesinde, başkan adayı Sinan Avşar ve yönetim kurulu üyesi Batuhan Eray, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Avşar ve Eray’a Alaca Belediyespor Başkanı Oktay Yelkuvan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü futbol antrenörlerinden Hüseyin Eğer de eşlik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede amatör sporun gelişimi ve yeni döneme dair projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.