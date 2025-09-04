İl Futbol Hakem Kurulu yönetiminde değişikliğe gidildi. Yeni başkan Durmuş Buyruk oldu.

MAHMUT SELÇUK İSTİFA ETTİ

Edinilen bilgilere göre, 2024 Eylül ayında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından İl Hakem Kurulu Başkanı olarak atanan Mahmut Selçuk, işlerinin yoğunluğu nedeniyle görevinden istifa etti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Selçuk’un istifasını kabul edip hizmetlerinden dolayı teşekkür mektubu gönderdi.

YENİ BAŞKAN DURMUŞ BUYRUK

Merkez Hakem Kurulu, Mahmut Selçuk’un yerine başkan olarak eski TFFHGD Çorum Şubesi Başkanlarından, bölgesel gözlemci ve aynı zamanda Mahmut Seyçuk’un yönetiminde başkan vekili olarak görev yapan Durmuş Buyruk’u atadı. Buyruk’a yeni görevi tebliğ edildi.

SELÇUK’UN YERİNE ŞAHİN

Durmuş Buyruk’un yönetimi de belli oldu. Mahmut Selçuk yönetiminden sadece başkan değişikliği ile kurul görevine devam edecek. Yani, istifa eden Mahmut Selçuk’un yerine dışarıdan eski hakemlerden Deniz Şahin kurula dahil oldu.

GÖREV DAĞILIMI BELLİ OLDU

Öte yandan, İl Hakem Kurulu’nda görev dağılımı da belli oldu. Mustafa Bıçakcı Başkan vekili ve hakem atama sorumlusu, Deniz Şahin gözlemci atama sorumlusu, Özkan Kaya antrenman ve mentör sorumlusu, Mustafa Ecevit ise raportör olarak görevlendirildi.