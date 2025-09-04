Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen açılış törenine Kulüp Başkanı Mesut Kuşgöz, ana sponsor Bahçeşehir Koleji Kurucu Müdürü Kazım Alpoğlu, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Arena Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, antrenörler, sporcular ve çok sayıda davetli katıldı.
Protokol üyeleri törende yaptıkları konuşmalarda Arena Spor Kulübü’ne yeni sezonda başarı dileklerinde bulundu. Açılış kokteylinin ardından sahaya çıkan sultanlar izleyicilere özel bir gösteri maçı sundu.
Etkinlik, sezonun ilk antrenmanıyla sona erdi.
Muhabir: RIFAT KARA