Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Futbol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 3 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği tek devreli lig usulüne göre oynandı. İlk maçında Özel Çorum Fen Bilimleri Lisesi’ni mağlup eden Spor Lisesi, dün de İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile karşılaştı. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanan bu karşılaşmayı da 6-0 kazanan Spor Lisesi 6 puana ulaşarak şampiyon olmayı başardı. 3 puanda kalan İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci olurken, puansız Özel Çorum Fen Bilimleri Lisesi ise üçüncü olarak tamamladı.

Spor Lisesi bu şampiyonlukla birlikte üst üste 7.şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

Müsabaka ardından düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.