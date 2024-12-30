Çorum’un tek kadın futbol takımı Buharaspor’dan 10 sporcunun milli takım bölge seçmelerine davet edildiği açıklandı.

Kulüp Başkanı ve aynı zamanda antrenör Fatih Atlı’nın yaptığı açıklamaya göre, bugün Samsun’da yapılacak seçmelere kaleci Kardelen Şura Kuşcu, bek oyuncusu Ceylin Buğlem Yaman, defans-ön libero Ecrin Şeşe, orta saha oyuncuları Sıla Keyvan, Selfinaz Defne Kaplan ve Emine Ebrar Ergün, sol kanat oyuncusu Şeyma Aslan, forvet oyuncuları Zeynep İrem Karakaş, Rabia Acar ve Şerife Özhan, bugün Samsun’da yapılacak milli takım bölge seçmelerinde mücadele edecekler.

Başkan Atlı, Samsun’a gitmek için kendilerine araç tahsis eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederken, bu sezon hem 3.ligde, hem de alt yapı yaş kategorilerinde mücadele edeceklerine dikkat çekerek, özellikle iş dünyasının desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.