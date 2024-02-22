Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 100.Yıl Gençler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası Amasya'da yapıldı. Genç Kızlar kategorisinde Yağmur Yeşil, Aybüke Banu Şimşek ve Asude Banu Şimşek oyuncu grubu ile mücadele eden Çorum temsilcisi Spor İhtisas Kulübü grup maçlarında Batman Petrolspor'u, İstanbul Büyükşehir Belediyespor B takımı ve Mavi Ege İzmir takımını 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçında Merit Grup Mardin takımı ile karşılaşan Çorum temsilcisi bu maçı da 3-2 kazandı.

Yarı finalde Türkiye'nin dev kulüplerinden Fenerbahçe'yi 3-1, finalde de İstanbul Büyükşehir Belediyespor A takımını 3-0 mağlup eden Spor İhtisas Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Öte yandan, Çorum Gençlik Spor Kulübü erkek takımı da Türkiye dördüncüsü oldu.

Editör: RIFAT KARA