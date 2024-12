Asıl ihanetin fakir, fukaranın hakkının, devletin parasının beşli çetelere peşkeş çekilmesi olduğunu söyleyen Milletvekili Mehmet Tahtasız, “Okuduğunu dahi anlayamayan Ahlatcı şunu bilsin ki bizim Çorum’a ve ülkemize yapılan tüm yatırımların yanında olduğumuzu, söz verilen yatırımların yapılması için TBMM’de ve tüm platformlarda nasıl çabaladığımızı halkımız görüyor. Ahlatcı bizim derdimizin beşli çete ile adrese teslim ballı ihalelerle devleti soyanlar olduğunu anlamak işine gelmiyor. Asıl ihanet adrese teslim ihale ile devleti soyanların yanında yer almaktır. Okuduğunu anlayamayanların, verdiği sözleri tutamayanların, çarşıya, pazara inemeyenlerin, sokağa çıkamayanların, halkın derdiyle dertlenemeyenlerin bize de bu halka da söyleyecek bir tek kelimesi yoktur” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi: “AKP Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, hızlı tren ihalesinin yönteminin yanlışlığına ilişkin yaptığım açıklamaya ‘Bu Çorum’a ihanettir’ demiş. AKP zihniyetinin bir gün dahi halkın yanında olduğunu görsek, kamu kaynaklarına sahip çıktığını bilsek tabiri yerindeyse dişimizi kıracağız. AKP Milletvekili bizi şaşırtmadı ve adrese teslim ihale ile devleti soyanların yanında saf tuttu.

Çorum’a hızlı trenin gelmesi için son 5 yıldır mücadele veriyorum. Çorum’un hızlı trenle buluşmasını tüm Çorumlular gibi ben de yürekten istiyorum. Çorum’a hızlı tren gelmeli ancak ihalesi de açık ve şeffaf yapılmalı. Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesine dayanarak davet usulüyle kapalı kapılar ardında ‘al gülüm – ver gülüm’ ilişkisiyle ihale yapılmamalıdır.

Normal şartlarda 1 milyar Euro’ya bitmesi gereken ihale 2.2 milyar Euro’ya bitecekse, ihaleyi alacak şirketler en baştan belliyse ve AKP Milletvekili bu milletin parasının beşli çetelere peşkeş çekilmesine göz yumuyorsa, asıl ihanet budur. İşçiye, emekliye, memura hakkını vermeyenler, iş yandaş şirketlere gelince sermayenin avukatlığına soyunuyorsa, asıl ihanet budur.

Açık ihale usulü yapılsa yarı parasına bitecek bir ihalenin 80 milyardan fazla paraya Çelikler, Gülermak, Siemens Ortak Girişimine adrese teslim şekilde verilmesine söz edemiyorsa, asıl ihanet budur. Halk yoksulluk içinde yaşam mücadelesi verirken, kur korumalı mevduatla, geçiş garantili yol ve köprüler ile yolcu garantili havalimanları, hasta garantili hastaneler ile devleti soyanlara ses çıkaramıyorsa, asıl ihanet budur.

Çorum’un onlarca yarım kalmış projesi çürümeye terk edilip devletin parası heba edilirken ses çıkarılmıyorsa, asıl ihanet budur. Çorum hak ettiği yatırımları alamıyorsa, köy yolları, ilçe bağlantı yolları, turizm yolları yıllardır yapılmıyorsa, Kırkdilim tüneli 8 yıldır açılmadığı için her geçen gün zarar yazılıyorsa ve bunlara sessiz kalınıyorsa, asıl ihanet budur.

AKP Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya tavsiyem sermayenin değil halkın avukatı olsun. Çorum’un hakkını savunsun, devletin bir kuruşuna zeval gelmemesi için gayret etsin.”

İYİ DİNLE AHLATCI

Okuduğunu anlamayan, anladığını anlatamayanların yalanlarını yüzlerine vurmaya devam edeceğini söyleyen CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Yusuf Ahlatcı’ya hitaben şu sözleri sarfetti: “Kulaklarını aç iyi dinle Yusuf Ahlatcı, Bilal’e anlatır gibi anlatayım. Biz sizin usulsüz ihaleler ile 86 milyon vatandaşımızın ve doğmamış çocuklarımızın geleceğini nasıl çaldığınızı önlemek için mücadele ediyoruz. Bu ihaleyi adrese teslim değil her iş insanının gireceği şekilde açık usulde ihale edin diyoruz.

Sen ve halkımız benim Çorum için TBMM’de nasıl çabaladığımı, Çorum’un hakkını nasıl savunduğumu, Çorum’un ve halkımın hakkını nasıl aradığımı çok iyi biliyor. Ve sizin gibi seçim öncesi halkı kandıran, oy için yalan konuşan söz verip sözünü tutmayanları belgesi ile deşifre ettiğimi de gayet iyi biliyorsun.

Her seçim öncesi söz verip tutmadıklarınızı, 23 yıldır yapmadıklarınızı hatırlatıp gündeme taşımamın sizi çok rahatsız ettiğini de ben biliyorum. Hızlı tren ihalesinin tüm isteklilerin katılacağı şekilde açık ihale ile şeffaf bir şekilde yapılmasını istemem seni neden rahatsız etti?

İl Başkanlığı yaptığın dönemden itibaren Çorum halkına onlarca sözler verdin. Soruyorum bu verdiğin sözlerin hangisini yerine getirdin? Söz kişinin aynasıdır.

Çorum’un hakkı olan;

Hızlı tren, havaalanı, devlet hastanesi, Polis Moral Eğitim Merkezi, Hitit Üniversitesi Güney Kampüsü, Hitit Üniversitesi Su Sporları ve Su Ürünleri Yerleşkesi, Acemi Birliği, Kırkdilim Tüneli, Kuzey Güney Çevre Yolu, Osmancık, İskilip, Mecitözü, Ortaköy yolu, Boğazkale - Alaca - Ortaköy Turizm Yolu, Oğuzlar Sahil Yolu, Alacahöyük Arkeopark, Gülabibey Mahallesi Yatılı Kız Yurdu Kuran Kursu, İskilip köy yolları, Obruk-Dutludere, Serban Köyü, Uğurludağ-Başkışla, Osmancık Gökdere, Eskiköy-Eşençay gibi onlarca tarımsal sulama kanalı ve yapılmayan barajlar, ilçelerimizdeki uzman doktor eksiklikleri, hastaneden sıra alamayanlar, MR için ameliyat için aylarca sıra bekleyenler için de bir açıklama yapmanı bekliyoruz.

İktidar milletvekili olarak;

7200 gün prim sözünüzün, emekliyi, asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz sözünüzün, depremzedelere kalıcı, ilk evim, ilk arsam projesini iki yılda bitireceğiz sözünüzün, bizim dönemimizde atanamayan öğretmen kalmayacak sözünüzün, atama bekleyen sağlıkçılara, mühendislere verdiğiniz kadro sözünüzün, taşeronu bitireceğiz sözünüzün, tüm memurlar 3600 ek gösterge sözünüzün, gençlere 10 Gb internet sözünüzün, ekonomideki cari açık bitecek enflasyon tek haneye inecek sözünüzün, nas neyi emrediyorsa onu yerine getireceğiz sözünüzün hangisinin arkasında durdunuz?

Sözünün arkasında durmayanın bize söyleyecek sözü de yoktur. Ülkenin kaynaklarının araç geçiş garantili yollara, köprülere, yolcu garantili havaalanlarına, hasta garantili hastanelere akıtılmasına göz yumanların bize ve bu halka söyleyecek sözü yoktur.

İnsanlar yoksulluktan intihar ederken, çocuklar okula aç giderken beşli çetelerin 700 milyar borcunun silinmesine ses çıkaramayanların bize ve bu halka söyleyecek sözü yoktur.

Emeklinin aldığı 12 bin 500 liralık maaşına, 22 bin lira olarak açıklanan sefalet ücretine iki laf edemeyenlerin bize bu halka söyleyecek sözü yoktur.

Sizin bu halka verecek vaadiniz de verdiğiniz sözleri tutacak takatiniz de kalmamıştır. Fildişi kulelerinden indirileceğiniz günler yakındır.

İşçinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin, gençlerin, kadınların, çocukların kısacası bu halkın sorunlarını gündeme getirmeye sizin yalanlarınızı ve Ali Cengiz oyunlarınızı gündeme getirmeye devam edeceğim.

Bazıları gibi zenginin müteahhitlerin, rantçıların çantacısı olmadan halkım için çalışmaya devam edeceğim.

Hak, hukuk, adalet için mücadelemiz seni ve senin gibileri rahatsız ediyor. Sizlere verdiğim rahatsızlığa devam edeceğim, Çorum’a ve milletimize verdiğiniz tüm sözlerinizi yanlışlarınızı size her gün hatırlatacağım. Ta ki bu halktan özür dileyene ve hesap verene kadar.”

