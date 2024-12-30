Bahçelievler Mahallesi'nde Valilik, Belediye, Muhtarlık ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile Halk Günü Toplantısı yapılacağını hatırlatan Önal toplantıda, mahalle ve sakinlerinin sorunlarının ele alınacağını söyledi.

Kız Meslek Lisesi (Bahçelievler Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi) konferans salonunda bugün saat 14.00’de başlayacak olan toplantı ile ilgili açıklama yapan Önal; “Toplantıda tüm vatandaşlarımızın şahsi sorunları ile mahallenin sorunları tespit edilerek çözümü için çalışma yapılacaktır. Toplantıya Vali Yardımcımız Muhammed Gürbüz başkanlık edecek ve Belediye Başkanlığı temsilcileri ile ilgili birim müdürleri katılacaktır. Sorunu olan, görüş ve öneri getirmek isteyen tüm sakinlerimizin katılımı büyük önem arz etmektedir” dedi.

Editör: Haber Merkezi