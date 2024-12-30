Ankara’da Yurttaş Birlikteliği’nin düzenlediği “Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız” mitingi Tandoğan Meydanı'nda gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde Ankara dışından gelenlerin de katılımıyla başlayan yürüyüş kortejinin başında, Yurttaş Birlikteliği'nin miting tertip komitesi üyeleri yer aldı.

Tandoğan'a yürüyüşte sık sık “Asgari ücretle Mehmet Şimşek geçinsin” sloganı atılırken, “Yoksulluğa ve hayat pahalılığına son”, “AKP eliniz cebimizden çek”, “Zafer direnen emekçinin olacak” yazılı dövizler taşındı. Kortejde çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu, sendika ve siyasi parti temsilcileri yer aldı.

Tandoğan'da düzenlenen mitinge CHP Çorum Örgütü de yoğun katılım gösterdi. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz başta olmak üzere çok sayıda partili mitingde yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Yurttaş Sesleniyor, Haklarımızı Alacağız” mitinginde konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete tepkilerin konuşulmaması için Suriye'yi ön plana çıkardığını söyleyen Özgür Özel, "Sana 'fetih' diyenlere bakma, burada yüz binler sana 'istifa' diyor. Sandıktan kaçamazsın, geçim yoksa seçim var” dedi.

Özgür Özel, “Yetkinin gerçek sahibine gitmenin, millete gitmenin zamanıdır” diyerek seçim çağrısı yaptı. TBMM'yi çok önemsediklerini ve vatandaşların sesini meclise taşıdıklarını dile getiren Özel: “Gördük ki o Meclis'te söylenenlere rağmen birileri bildiğini okumaya devam ediyor. O Meclis ki gücünü halktan alır, o Meclis ki gücünü milletten alır.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni asgari ücretin ardından milyonlara kişinin hayal kırıklığı içinde olduğuna değinen Özel, bu ücretin asgari ücret değil ‘sefalet ücreti' olduğunu ve bu ücreti reddettiklerini kaydetti.

Konuşmasında işçileri örgütlenmeye davet eden Özgür Özel, mitingin 2025 yılındaki büyük mücadelenin ilk fişeğini ateşlediğini ve bu haksız rejimi değiştireceklerini sözlerine ekledi.

Editör: Haber Merkezi