Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlatılan “Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları” projesi kapsamında, Çorum’da yürütülecek faaliyetlerin stratejik planlaması yapıldı.

BAKANLARLA TOPLANTI

“Sosyal Risk Haritaları Saha Çalışmaları” projesi uyarınca ilk olarak Çorum Valiliği Toplantı Salonu’nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum Valisi Ali Çalgan ve 81 ilin valisinin katılımı ile Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın da atıldı. Bakanlar Göktaş ve Çiftçi’nin katılımı ile yapılan toplantıda; illerde sosyal hizmet faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar, sosyal risklerin tespiti, önlenmesi ve çözümüne yönelik saha çalışmaları kapsamlı bir şekilde ele alındı. Ayrıca kurumlararası işbirliğinin güçlendirilmesi ve sunulan hizmetlerin etkinliğinin artırılmasına yönelik istişareler gerçekleştirildi.

KURUM İÇİ İSTİŞARE

Türkiye genelinde 81 il valisinin katılımıyla yapılan üst düzey VKS toplantısının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü operasyonel süreçlerini netleştirmek üzere bir araya geldi. İl Müdürü Sahit Aydın, İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda; dezavantajlı gruplara yönelik yerinde tespit ve sürdürülebilir hizmet modelleri masaya yatırıldı.

Toplantının ana gündem maddesini, sahadan elde edilecek verilerin güncel ve sistematik bir şekilde kayıt altına alınması oluşturdu. Sosyal risklerin henüz oluşmadan tespit edilmesini amaçlayan proje kapsamında; Dezavantajlı grupların tespiti için veri toplama süreçleri modernize edilecek. Kurumlararası işbirliği ile koordinasyon en üst seviyeye çıkarılacak. Riskli bölgeler önceden belirlenerek hızlı müdahale ekipleri için yol haritası oluşturulacak.

İl Müdürü Sahit Aydın, verimliliği artırmak adına birimlerin görev ve sorumluluklarını yeniden gözden geçirdiklerini belirterek; “Sosyal riskleri sadece ofislerimizden değil, bizzat sahada, evlerinde ve mahallelerinde tespit edeceğiz. Amacımız, ihtiyacı olan her bir vatandaşımıza devletimizin şefkat elini en hızlı ve en doğru şekilde ulaştırmaktır” dedi.

Toplantı, sosyal risklerin yerinde tespiti ve ihtiyaç sahiplerine hızlı ve etkin müdahale edilmesi noktasında tüm birimlerin eşgüdüm içerisinde çalışmasının öneminin vurgulanmasıyla sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi