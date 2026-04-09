Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Halkbank Genel Müdürlüğü’nden Vakıfbank Genel Müdürlüğü’ne atanan Çorumlu hemşehrimiz Osman Arslan için bir tebrik mesajı yayımladı.

Finans dünyasının önemli isimlerinden olan ve uzun yıllardır Halkbank Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Arslan, yeni alınan karar doğrultusunda Vakıfbank Genel Müdürlüğü görevine getirildi.

Belediye Başkanı Aşgın da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, Osman Arslan’ın başarılarıyla gurur duyduklarını ifade etti. Başkan Aşgın mesajında şu ifadelere yer verdi: “Uzun yıllar büyük bir başarıyla sürdürdüğü Halkbank Genel Müdürlüğü görevinden Vakıfbank Genel Müdürlüğü görevine atanan değerli hemşehrimiz Osman Arslan'a yeni görevinin hayırlı olmasını ve görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum”

Muhabir: SELDA FINDIK