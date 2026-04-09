Çorum Organize Sanayi Bölgesi Mart ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

OSB Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda, 2025 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait faaliyet raporu, denetim raporu, gelir tablosu, kesin hesap ve yeminli mali müşavir raporları görüşülerek değerlendirildi.

Toplantının önemli gündem başlıklarından biri de Polis Okulu için 192 ada 100 nolu, 250 dönümlük alana sahip parselin yer seçimi oldu. Ayrıca sanayicilerin talepleri, süre uzatımı başvuruları ve tapu almaya hak kazanan firmaların durumları ele alınarak karara bağlandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR