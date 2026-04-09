Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Polis Haftası dolayısıyla Kur'an kursu öğrencileriyle bir araya gelerek öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlanan Polis Haftası kapsamında, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Hasan Hüseyin Kaya Kur’an Kursu’nu ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden polis ekipleri, çeşitli hediyeler verdi.

Öğrenciler ise kendilerini ziyaret eden polis ekiplerinin haftasını kutlayarak teşekkür etti. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı