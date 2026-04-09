Çorum'da AFAD ekipleri tarafından jandarma komando birliklerine arama ve kurtarma eğitimi verildi.

Çorum’da afetlere müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla AFAD İl Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı iş birliğinde komando birliklerine yönelik arama kurtarma eğitimleri düzenleniyor. Gerçekleştirilen eğitimde jandarma komando birlikleri bünyesinde kurulan arama kurtarma ekiplerine, AFAD tarafından enkazda arama kurtarma eğitimi verildi.

Eğitimler ile ihtimal afet durumlarında daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahada görev alacak ekiplerin donanımının artırılması hedefleniyor.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı