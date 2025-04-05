Trendyol 1.Lig 32.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında Esenler Erokspor'u konuk etti. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 15 dakikasında 2-0 geriye düşen Kırmızı -Siyahlılar 23.dakikada Ferhat'ın golü ile farkı 1 'e indirdi. 32.dakikada konuk Erokspor Fernandes ile tekrar farkı 2'e çıkardı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Atakan ile skoru 3-2 yapan Çorum FK, golden sonrada etkili bir futbol ortaya koymasına rağmen bir türlü beraberlik golünü bulamadı. 90.dakikaya 3-2 geride giren Kırmızı-Siyahlılar son bölümde kaptan Ferhat ile skoru 3-3 yaptı. Kalan kısa sürede başka gol olmayınca karşılaşma 3-3 sona erdi.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 47'e, konuk Erokspor ise 45'e yükseltti.