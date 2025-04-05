Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Esenler Erokspor, 32.hafta maçında bu akşam İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’u konuk edecek.

Tuncay Şanlı’nın teknik direktörlük görevine getirilmesinden sonra çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Ahlatcı Çorum FK’nın iddiasını güçlü şekilde sürdürebilmesi için Esenler Erokspor’u yenmesi gerekiyor. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da 2-0 önde götürdüğü maçta Pendikspor’la 2-2 berabere kalarak kritik 2 puan kaybeden Çorum temsilcisi, bu sezonun ilk yarısında 2-0 önde iken 2-2 berabere kaldığı Esenler Erokspor karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Kırmızı-siyahlı takımda tüm planlar 3 puan üzerine yapılmış durumda.

Teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde bir çıkış yakalayan Esenler Erokspor cephesinde tüm hesaplar puan üzerine yapılmış durumda. Geçtiğimiz hafta evinde Ankaragücü’nü 3-1 gibi net bir skorla yenerek play-off için umutlanan İstanbul temsilcisi, zorlu Çorum deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak iddiasını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.

46 puanla 7.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK ile 44 puanlı 11.sıradaki Esenler Erokspor arasında bu akşam Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçta Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak kritik mücadelede Saka’nın yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Mehmet Dura ve Denizli bölgesinden İbrahim Ethem Potuk yapacak. İzmir bölgesinden Erdem Temel de kritik karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.