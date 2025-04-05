Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, bugünkü Esenler Erokspor maçıyla birlikte profesyonel liglerde 446’ncı kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 445 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu maçlarda 3’ü hükmen olmak üzere 193 galibiyet, 121 beraberlik, 131 yenilgi alırken, 700 puan topladı. Rakip fileleri 637 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK kalesinde 468 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekip, 445 maçın 222’sini evinde oynarken, 115 galibiyet, 60 beraberlik, 47 yenilgi aldı. Hanesine 405 puan yazdıran Ahlatcı Çorum FK attığı 366 gole karşılık 211 gol yedi.