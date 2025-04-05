Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup 26.hafta maçında Çorum temsilcisi Mimar Sinanspor deplasmanda Keçiören Belediyesi Bağlumspor ile karşı karşıya gelecek. Lig’de kalmayı garantileyen Çorum temsilcisi rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek. Yarın Ankara Aktepe Stadı’nda oynanacak olan bu karşılaşma saat 15.00’de başlayacak. Mücadeleyi İstanbul bölgesi hakemlerinden Hüseyin Hakan Bodur yönetecek.

Sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan karşılaşmayı Mimar Sinanspor Mustafa Öz’ün golüyle 1- 0 kazanmıştı.