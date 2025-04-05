8 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği BELTAŞ 1.Amatör Küme’de 10.hafta heyecanı yarın yaşanacak. Haftanın kuşkusuz en kritik ve en önemli maçı Alaca’da oynanacak. 10.hafta maçları öncesi 21 puanla ikinci sırada yer alan Alacagücü ile 23 puanla zirvede bulunan H.E.Kültürspor yarın Alaca’da kozlarını paylaşacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu kritik karşılaşma Alaca İlçe Sahası’nda saat 14.00’de oynanacak.

Saat 14.00’de başlayacak olan haftanın diğer maçlarında ise, Devane Sahası’nda Ulukavakspor ile İskilipspor, Mimar Sinan Sahası’nda Gülabibeyspor ile Alaca Belediyespor, Osmancık İlçe Sahası’nda Osmancıkgücü ile İskilipgücü karşı karşıya gelecek.

Kültürspor 23 puanla zirvede yer alıyor...