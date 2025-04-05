Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 4.Grup 24.hafta maçında Ahlatcı Çorum FK sahasında kendisi gibi Play-Off mücadelesi veren Kastamonuspor’u ağırlayacak. Aynı puana sahip iki takımın maçı bugün saat 12.00’de Merkez Devane Sahası’nda oynanacak. Kazanan takım Play-Off yolunda büyük bir avantaj yakalayacak. Kritik mücadelede Çorum bölgesi hakemlerinden Ertuğrul Ramazan Boyraz düdük çalacak.

Öte yandan Gelişim Ligi’nde Play-Off mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK U17 takımı ise bugün Çorum’da Kırşehir FK’yı konuk edecek. Devane Sahası’nda oynanacak bu karşılaşma ise saat 15.00’de başlayacak.

Lig’de hiçbir iddiası kalmayan Çorum FK’nın U14 ve U15’leri ise yarın Çorum’da 26.hafta maçında Amasyaspor’u konuk edecekler. Nazmi Avluca Sahası’nda oynanacak maçlarda saat 11.00’de U14’ler, saat 13.00’de ise U15’ler karşı karşıya gelecek. Çorum FK’nın U16’ları ise yarın Ankara Lalahan Sahası’nda Gençlerbirliği’nin konuğu olacak. Bu karşılaşma ise saat 15.00’de başlayacak.