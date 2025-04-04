Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol Grup Birinciliği dün Osmancık’ta başladı. Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor’un yanı sıra Amasya Şahzade Voleybol, Ankara TED Kolejliler, Çankırı Zirvespor ve Tokat Gençlikspor olmak üzere 5 kulübün tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Osmancık grubunda ilk maçlar dün oynandı. Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanan günün ilk maçında Ankara TED Kolejliler, Tokat temsilcisini 3-0’la geçerken, saat 12.00’de başlayan maçta ise Osmancık Belediyespor ile Çankırı Zirvespor karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor 25-11, 25-17 ve 25-14’lük setlerle maçı 3-0 kazanarak grup birinciliğine 3 puanla başladı.

Bugün Osmancık İlçe Spor Salonu’nda oynanacak olan ikinci gün maçlarında ise saat 17.00’de Şehzade Voleybol ile Çankırı Zirvespor, saat 19.00’da ise Osmancık Belediyespor ile Tokat Gençlikspor karşı karşıya gelecek.

SALON: Osmancık İlçe.

HAKEMLER: Ali Osman Kaya, Hasan Öztürk.

ÇANKIRI ZİRVESPOR: Ecrin, Sahranur, Çağla, Defne, Asya, Rabia, Nisa, Gülsüm, Fatmanur, Bilge, Zeynep Keleş, Mina, Zeynep Ergül, Yağmur.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Beyza, Ela, Nilüfer, Naz, Fatma, Eyşan, Ayşenaz, Fatmanur, Yaren, Sudenaz, Zeren, Berfin Su, Güneş, Macide.

SETLER: 11-25, 17, 25, 14-25.