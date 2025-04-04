Kariyerinde dünya ikinciliği ve Avrupa üçüncülüğü bulunan Çorumlu güreş antrenörü Yasin Bolat, Türkiye Güreş Federasyonu tarafından U17 Serbest Güreş Milli Takımı antrenörlüğüne atandı.

Güreşe olan katkıları ve başarılı antrenörlük kariyeriyle adından söz ettiren Yasin Bolat, bu yeni görevinde genç güreşçilere tecrübesini aktararak, Türkiye'nin uluslararası alandaki başarılarını artırmayı hedefliyor.

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Yasin Bolat’a Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’dan da milli görev için onay geldi.