Ahlatcı Çorum FK, play-off hesapları yaptığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 32.hafta maçında konuk edeceği Esenler Erokspor’la tarihinde 5’inci kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 3 lig maçında taraflar birer galibiyet alırken, Türkiye Kupası’nda ise penaltılarla Esenler Erokspor’un üstünlüğü bulunuyor.

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’la 3’ü lig, 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 4 kez karşılaştı.

LİGDE EŞİTLİK

İki takım ilk kez 2022-2023 Sezonunda, 2.Lig Beyaz Grup’ta rakip oldu. 10.haftada İstanbul’da oynanan ve iki takım arasındaki ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçen maçı Esenler Erokspor 2-0 kazandı. 15 Ekim 2022’de, Esenler Stadı’nda oynanan maçta İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 11.dakikada Serdar Cansu ve 29.dakikada Berk İsmail Ünsal attı.

RÖVANŞI ÇORUM FK KAZANDI

Ligin 29.haftasında oynanan maçı ise Ahlatcı Çorum FK 1-0 kazandı. 29 Mart 2023’te, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta kırmızı-siyahlı takıma galibiyeti getiren gol 16.dakikada Eren Aydın’dan geldi.

KUPADA TUR BİLETİ EROK’UN

İki takım aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası 3.Turunda da eşleşti. 19 Ekim 2022’de, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta Esenler Erokspor 40.dakikada Enes Kayar’ın golüyle öne geçerken, Çorum temsilcisi 52’de Berkay Can Değirmencioğlu ile beraberliği yakaladı. Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarda Ahlatcı Çorum FK’ya 4-3 üstünlük sağlayan Esenler Erokspor maçı 5-4 kazanarak adını 4.tura yazdırdı.

ÇORUM FK 2-0’A RAĞMEN KAZANAMADI

İki takım bu sezon da 1.Lig’de rakip oldu. Ligin 13.haftasında, İstanbul’da oynanan maç 2-2 bitti. 24 Kasım 2024’te, Esenler Stadı’nda oynanan maçta 3.dakikada Suat Kaya, 27.dakikada da Kerem Kalafat’ın golleriyle 2-0’lık avantaj yakalayan Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarıda geri çekilince beraberliğe razı gelmek zorunda kaldı. 74’te Hamza Catakovic’le farkı bire indiren Esenler Erokspor, 86’da Oğuz Ceylan’ın kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalmasına rağmen 90+6’da Hamza Catakovic’le bir gol daha buldu ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.