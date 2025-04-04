5 Nisan Cumartesi günü oynanacak Çorum FK-Esenler Erokspor maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
TRT Spor'dan yapılan açıklamada Çorum FK-Esenler Erokspor maçı Tabii Spor 6'dan naklen yayınlanacak.
Aynı gün ve saatte oynanacak Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK maçı ise TRT SPOR'dan verilecek.
Ligde 32. haftanın maç programı ve yayınlanacağı karşılaşmalar şöyle:
Yarın:
17.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) TRT SPOR
20.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Geosis Boluspor (11 Nisan) Tabii Spor 6
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır) TRT SPOR
5 Nisan Cumartesi:
13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Manisa 19 Mayıs) TRT SPOR
16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (Yeni Sakarya Atatürk) TRT SPOR
19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (Çorum Şehir) Tabii Spor 6
19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor FK (Atatürk Olimpiyat) TRT SPOR
6 Nisan Pazar:
13.30 Central Hospital Ümraniyespor-Siltaş Yapı Pendikspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor) TRT SPOR
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül) TRT SPOR
19.00 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman) TRT SPOR