Ahlatcı Çorum FK’nın Cumartesi günü 32.hafta maçında konuk edeceği Esenler Erokspor’da hazırlıklar puan parolasıyla sürüyor. İstanbul ekibinin, günü taktik içerikli antrenmanla sürdürdüğü belirtildi.
Teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde play-off hesapları yapan İstanbul temsilcisi, haftayı Ankaragücü galibiyetiyle kapattıktan sonra Ahlatcı Çorum FK maçına odaklanırken, dün yaptığı taktik içerikli antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Erokspor, zorlu Çorum deplasmanından puan ya da puanlarla ayrılarak play-off yarışındaki iddiasını sürdürmek istiyor.
Editör: HABER MERKEZİ