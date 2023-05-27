Türkiye cumhuriyet tarihinin en önemli seçim kararını vermeye saatler kaldı. Pazar günü sadece cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz, “Laik ve demokratik cumhuriyet mi? Yoksa yoksulluğun, hukuksuzluğun kol gezdiği Afganistan, İran benzeri Siyasal İslam mı?” diyeceğiz.

Değerli yurttaş, iyi düşün, iyi tart, iyi dengele.

Elinde tuttuğun oy pusulası, bir kâğıt parçası değildir. Ülkenin, çocuklarının, torunlarının geleceğidir. Namusundur, onurundur, beyninin kıvrımlarındaki zekâ kıvılcımlarındır.

“Her toplum layık olduğu şekilde yönetilirmiş”

Sen iyiye, güzele, özgürlüğe, mutluluğa, çağdaşlığa demokrasiye layıksın.

Yüz yıl önce bu cumhuriyet kolay kurulmadı, atma kendini tarihin karanlık ve kör kuyularına. O dış güçlerin Sevr emellerini, Lozan’la yerle yeksan eyledin, yüz yıl sonra kendi oylarınla ülkeni Sevr zihniyetine teslim mi edeceksin?

Son bir defa daha düşün; Üzerine bastığın toprakların kurtarıcısına, “İki ayyaş” deniyor, “Lanet” okunuyorsa bu işte bir gariplik yok mu?

“Keşke Yunan galip gelseydi” diye açıktan geliyorlar. Türk adını ve bayrağını reddeden HÜDA PAR mecliste.

Aklın tutulmasın.

Basiretin bağlanmasın.

Kılıçdaroğlu’nu seçersen beğenmedin 5 yıl sonra değiştirebilirsin, diğerini seçersen belki de son seçimindir. Bir daha önüne sandık konmayabilir. Konsa da o bugünkü sandık olmayabilir, unutma.

Değerli yurttaş “Mezardakilere bile oy kullandırılarak” bugünlere gelindi.

Yine aynı oyunlar oynanıyor. Yalanla, dolanla, çirkin bir planla kampanya yürütülüyor. Rakibe atılan iftiraları ulusça izliyoruz. Seçim hileleri hep gündemde.

Parmak boyası kaldırılarak açıktan “hile” sinyali verildi.

“Trafoya kedi” sokuyorlar. Elektrikler kesiliyor, internet kesiliyor, YSK darbesi yapılıyor, “Atı alınca Üsküdar’ı geçiyorlar”, hileleri bitmiyor.

Gaziantep Valisi AKP Genel Başkanı’na oy istiyor.

Fırdöndü Metin Feyzioğlu Kıbrıs’ta kahvelerde dolaşarak Erdoğan’a oy istiyor.

Yozgat’ta cami hoparlöründen “AKP mitingine katıl” anonsu yapılıyor.

Sultangazi Cebeci Camii İmamı Murat Gündoğdu, “Çift silahının ağzına kadar dolu” olduğunu söyleyip “silahlanın” çağrısı yapıyor. Neden? Niçin? Düşman kim?

Tehlikenin farkında mısın?

Parti rozetini bugünden çıkarmış, yakasına sadece Türk Bayrağını takmış Kılıçdaroğlu, ülkenin bütün renklerini, liberali, türbanlısı, dindarını, demokratını kucaklamış,. Ülkeyi birleştiren demokrat aday Kılıçdaroğlu’na ver oyunu, demokrasiye ver.

Uygar dünyada yerini al, kötü kaderini değiştir. Son şansın.,

Son seçimini iyi yap.