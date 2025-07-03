Liverpool'un Portekizli yıldızı Diogo Jota, tatil yaptığı bölgede geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. 28 yaşındaki futbolcu ve kardeşi yanan araç içinde can verdi. Portekizli oyuncu geçtiğimiz hafta dünya evine girmişti.
Kaza, Sanabria'nın Zamora bölgesi yakınlarında, A-52'nin 65. kilometresinde meydana geldi. 26 yaşındaki kardeşi André ile birlikte seyahat eden Jota'nın arabası yoldan çıkarak alev aldı.
Olaya tanık olanların iddiasına göre araç alevler içinde kaldı.
Kaynak: sabah.com.tr