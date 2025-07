Uluslararası Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan SU-DS Down Sendromlular Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası Çekya’nın Prag şehrinde yapıldı. Merve Peker’in yer aldığı Down Sendrom Masa Tenisi Milli takımında Özgenur Kurşun, Mehmet Yasin Bayraktar, Salih Can Öztankal yer aldı. Finale kadar tüm maçlarını kazanan milli raketler finalde İngiltere’yi 3-0 mağlup ederek Avrupa şampiyonu olmayı başardılar.

Muhabir: RIFAT KARA