Yeni sezonda Trendyol 1.Lig’de şampiyonluk mücadelesi verecek olan Arca Çorum FK transferde her ne kadar sessiz görünse de şuana kadar Kayserispor’dan Joseph Attamah, Pendikspor’dan Emeka Eze, Konyaspor’dan Yusuf Erdoğan ve Manisa FK’dan Oğuz Gürbulak ile anlaşma sağladı. Ancak bu isimlerin transferi hakkında henüz kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

Kulüp’ten resmi açıklama yapılmaması taraftarları zaman zaman endişelendirirken, sosyal medyada bazı taraftar grupları hastag oluşturarak Başkan Yalçın’a transferlerin açıklanması noktasında çağrıda bulundu.

Kırmızı-Siyahlı yönetimin bu 4 ismin yanı sıra ilk 11’e direk monte edilecek 5 oyuncuyla daha görüşme halinde öğrenilirken, Başkan Oğuzhan Yalçın’ın bu transferlerin de resmiyet kazanması halinde anlaşma sağlanan tüm oyuncuları peş peşe duyuracağı gelen haberler arasında yer aldı.