Erkekler Türkiye 1.Voleybol Ligi 9.hafta maçında Gümüşhane temsilcisi Ünsal Grup Şiran Akademi’ye konuk olan Çorum temsilcisi Sungurlu Belediyespor 3-1 kazanarak üst üste 6.galibiyetini aldı.

Şiran Spor Salonu’nda oynanan ve çekişmeli geçen maçta ilk seti 25-21 alarak öne geçen Sungurlu Belediyespor, nefesleri kesen ikinci sette de rakibine 28-26 üstünlük sağlayarak farkı ikiye çıkarttı.

Üçüncü sette varını yoğunu ortaya koyan ev sahibi takım 25-21’lik sonuçla durumu 2-1’e getirirken, dördüncü sette rakibini parkeden adeta silen Sungurlu Belediye seti 25-15, maçı ise 3-1 kazandı.

ÜST ÜSTE 6.GALİBİYET

Gümüşhane deplasmanında da kazanarak üst üste 6.galibiyetini alan Sungurlu Belediyespor puanın 20’ye yükseltti ve 22 puanla lider Fenerbahçe’nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Şiran Akademi ise 10 puanda kaldı.