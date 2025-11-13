Osmancık’ta, 2006 yılında antrenör Barış Boyar tarafından başlatılan badminton çalışmaları meyve vermeye devam ediyor. Mahmut Muhammet Sert’in olimpiyat kadrosuna seçilmesi ile başarılı çalışmalar bir kez daha taçlandı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Başkanı ve aynı zamanda antrenörlerinden Barış Boyar, sporcuları Mahmut Muhammed Sert’in, 16-26 Kasım tarihlerinde, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenecek Deaflympics Tokyo 2025’te (İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları) Türkiye’yi temsil edeceğini açıkladı.

HAYALİMİZ GERÇEK OLDU

Muhammed Mahmut Sert’in olimpiyatlarda milli formayı giyecek olmasıyla, 2006 yılında Osmancık’ta başlattıkları badminton yolculuğunun yıllar süren emek, sabır ve inançla bambaşka bir noktaya ulaştığını kaydeden Barış Boyar, “Bugüne kadar ulusal ve uluslararası arenada 500’ün üzerinde madalya kazandık. Avrupa dereceleri, okul sporlarında dünya beşinciliği, Türkiye ve Balkan şampiyonluklarıyla ilçemizin adını gururla duyurduk.

Ama biz hiçbir zaman durmadık. Hayalimiz, Osmancık’tan olimpik bir sporcu çıkarmaktı.

Ve bugün, o hayalimiz gerçek oldu.

Bu büyük başarı, yıllar süren özverili çalışmaların, fedakârlığın ve inancın bir sonucudur.

Emeği geçen başta sporcumuzun ailesine, antrenörümüz Eren Murat Güngör’e ve bu süreçte bizlere inanan herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Boyar, destekleriyle her zaman yanlarında olan AK Parti Çorum milletvekili Oğuzhan Kaya’ya, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’a, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör’e, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a ve Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız ve yönetim kuruluna teşekkür etti.