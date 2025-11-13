Bursa deplasmanında Osmangazi Belediye’ye konuk olan Fenerbahçe, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda oynanan maçta ilk seti 25-16, ikinci seti ise 25-20 kazanırken, üçüncü seti 25-23’lük skorla ev sahibi takım aldı. Dördüncü sette de rakibine 25-21 üstünlük sağlayan Fenerbahçe parkeden 3-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından puanını 22’ye çıkartan Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, Osmangazi Belediye 12 puanda kaldı.

Ligin 9.haftasıda oynanan diğer maçlarda ise, Düzce Belediye, Yücelen Anamurspor’u 3-0, 12 Şubat Belediyespor, Arkasspor’u 3-0, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor da Karapınar Anadolu Leoparları 3-0 yendi.

Fenerbahçe ve Sungurlu’nun ardından 12 Şubat Belediye 19 puanla 3.sırada yer alırken, Kocaeli Kağıtspor 13 puanla 4.sırada, Osmangazi Belediye 12 puanla 5.sırada yer alıyor.

Ligde 10.hafta maçları 16 Kasım Pazar günü oynanacak.