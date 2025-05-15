Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 2024-2025 sezonunu 54 puanla 10.sırada tamamlayan Çorum FK, son 5 sezonun en düşük puan ortalamasına imza attı.

Çorum FK, 1.Lig’deki ikinci sezonunda çıktığı 38 karşılaşmada 14 galibiyet, 12 beraberlik, 12 yenilgi alarak 54 puan toplarken, puan ortalaması 1,42 olarak gerçekleşti. Bu ortalana Çorum temsilcisinin Profesyonel liglerde geçirdiği 13.sezon içerisinde en düşük dördüncü, son 5 sezonun ise en düşük ortalaması oldu.

EN KÖTÜ ORTALAMA 2012-2013’TE

2012-2013 sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Çorum FK, en düşük ortalamaya ilk sezonunda imza attı. 34 karşılaşmada 33 puan toplayarak ligde kalmayı başaran ve o zamanki adı Çorum Belediyespor olan Çorum FK’nın puan ortalaması 0,97 olarak gerçekleşmişti.

Pandemi nedeniyle yarıda kalan 2019-2020 sezonunda 28 maçta 36 puan toplayan Çorum FK’nın 1,28 puan ortalaması tarihinin en düşük ikinci, 2017-2018 sezonunda 34 maçta topladığı 48 puanla yakaladığı 1,41 ise en kötü üçüncü ortalama olarak kayıtlara geçti.

REKOR 2,19

Çorum FK, en yüksek puan ortalamasına ise 2.Lig’de şampiyon olup 1.Lig’e yükseldiği 2022-2023 sezonunda ulaştı. 36 maçta 79 puan toplayan kırmızı-siyahlı takım 2,19 puan ortalaması tutturarak rekor kırdı.

Çorum FK, 2013-2014 sezonunda 34 maçta 53 puan toplayarak 1,55 ortalama, 2014-2015 sezonunda 34 maçta 56 puan toplayarak 1,64 ortalama, 2015-2016 sezonunda, 36 maçta 59 puan toplayarak 1,63 ortalama, 2017-2018 sezonunda 34 maçta 52 puan toplayarak 1,52 ortalama, 2020-2021 sezonunda 36 maçta 54 puan toplayarak 1,50 ortalama, 2021-2022 sezonunda 38 maçta 65 puan toplayarak 7,71 ortalama, geçen sezon ise 34 maçta 56 puan toplayarak 2014-2015 sezonunda olduğu gibi 1,64 ortalama tutturdu.