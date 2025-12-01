Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 15.hafta maçında konuk olduğu Bodrum FK’ya 4-0 yenilerek Süper Lig yolunda ağır bir yara daha alırken, aynı zamanda son 10 yılın büyük hezimetini yaşadı.

UTANDIRAN YENİLGİLER

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, bugüne kadar 1’i Türkiye Kupası, 1’i play-off, 6’sı puan maçı olmak üzere 8 karşılaşmada hezimet yaşadı.

İlk olarak, 2013-2014 Sezonunun 24.hafta maçında, Afyon deplasmanında Sandıklaspor’a 4-0 yenilerek en farklı yenilgisini alan Arca Çorum FK, 2014-2015 Sezonunda ise 3 karşılaşmada hezimete uğradı. 11.haftada İstanbul’da 5-1 yenildiği Tuzlaspor’a Çorum’da da 4-0 kaybeden kırmızı-siyahlı takım, 25.haftada ise Ankara’da Adliyespor’a 4-0 kaybetti.

Arca Çorum FK, 2021-2022 Sezonunun 36.hafta maçında konuk ettiği Niğde Anadolu FK karşısında aldığı 5-2’lik yenilgi sonrası en farklı mağlubiyetini önceki gün, Bodrum FK deplasmanında 4-0’lık skorla aldı. Bu sonuç, Arca Çorum FK’nın 29 Mart 2015’te, Çorum’da Tuzlaspor’a 4-0 yenildiği maçtan sonraki en farklı mağlubiyet olarak da kayıtlara geçti.

EN FARKLI YENİLGİ: 0-6

Arca Çorum FK’nın, puan maçlarından sonra Türkiye Kupası ve play-off’ta da 2 farklı yenilgisi bulunuyor. 25 Ekim 2017’de, Çorum’da Trabzonspor’a karşı ziraat Türkiye Kupası 4.Tur Eleme maçında alınan 6-0’lık skor Arca Çorum FK’nın resmi maçlardaki en farklı yenilgisi olarak kayıtlara geçti.

Çorum temsilcisi, play-off’ta ise, 2016-2017 Sezonunda, İzmir’de Altay’la oynadığı ve uzatmalara giden play-off yarı final rövanş maçını 4-0 kaybetmişti.