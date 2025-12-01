Arca Çorum FK, 4-0 kaybettiği Bodrum FK maçıyla birlikte bu sezon dördüncü kez gol atma başarısı gösteremedi.

Kırmızı-siyahlı takım, geride kalan 15 haftalık periyotta, 11 karşılaşmada gol atma başarısı gösterirken, 0-0 biten Vanspor ve Boluspor maçlarının yanı sıra 1-0 yenildiği Bandırmaspor ve en son 4-0 kaybettiği Bodrum FK maçlarında gol sevinci yaşayamadı.

14.haftada Bandırmaspor’a 1-0, 15.haftada ise Bodrum FK’ya 4-0 kaybeden Arca Çorum FK aynı zamanda bu sezon ilk kez üst üste iki maçta gol atamadı.