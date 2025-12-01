Osmancık Belediyespor ile Bayat Belediyespor arasında oynanan 2.Küme maçının 80.dakikasında müsabakanın hakemlerine yapılan saldırı sonrası maç yarıda kalmıştı.

Çorum Amatör Futbol Disiplin kurulu yarıda kalan maçın cezalarını ve sonucunu açıkladı.

Kurul'dan yapılan açıklamada, hakeme saldıran Osmancık Belediyespor'lu futbolculardan Tuncay Uzun'un 6 maçtan men, Görkem Becer'in 3 maçtan men, Poyraz Kaan Fersiz'in 10 maçtan men, Şafak Bilgin'in 10 maçtan men, Yunus Özdemir'in 10 maçtan men, Bayram Ali Gök'ün 5 maçtan men ve Ömer Enes Fersiz'in 3 maçtan men edildiğini duyurdu.

Kurul ayrıca, Futbol Müsabaka Talimatının 22 ve 24.maddesini göz önüne alarak Osmancık Belediyespor'un 6-0 hükmen mağlup sayıldığını ve 3 puanının da silindiğini açıkladı.

Muhabir: RIFAT KARA