Esnafın çökmesi halinde ülke ekonomisinin de çökebileceği uyarısında bulunan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Faiz güncellemesi kararı alanlar sizlerde hiç mi insaf yok? Kendinize yakın iş insanlarının vergi borçlarını silecek, esnafın sırtına bineceksin öyle mi?” dedi.

Esnaf ve sanatkarların, Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla aldıkları kredilere uygulanan faiz artışının kabul edilebilir olmadığını dile getiren Solmaz, güncellemenin esnaf ve sanatkarlara ağır bir yük getireceğini kaydetti.

Kredi kullanan esnaf ve sanatkarların krediyi işleri durmasın, iş yerleri kapanmasın diye kullandıklarını belirten Dinçer Solmaz, “Ben ekonomistim, benden başka kimse ekonomiden anlamaz, faiz sebep enflasyonsa sonuçtur diyerek ekonomiyi altüst ettiniz. Oluşturduğunuz bir enflasyonist ortamda zorunlu olarak borçlanan ve güç bela bu borçları ödemeye çalışan esnaflarımızın bu yükün altından kalkmaları mümkün değildir. Ekonominin bel kemiği olan çiftçiye ve esnafa destek olunacağı yerde sırtlarına daha fazla yük bindirilmemelidir. Alınan bu faiz artışı kararından derhal dönülmelidir” şeklinde konuştu.

Editör: HABER MERKEZİ