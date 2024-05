AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, bazı basın yayın organlarında AK Parti il başkanları toplantısına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

14 Mayıs 2024 günü Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısı ile ilgili olarak gerçeğe aykırı haberler yapıldığını belirten Günay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Öncelikle basına kapalı yapılan ve teşkilat içi olarak yapılan mahrem bir toplantıda, sözde AK Partili kaynaklara dayandırılarak yapılan haberlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızdan şehrimizin en büyük taleplerinden biri olan hızlı trenin ihale gününün verilmesi ve havaalanı talebinde bulunduğumuz hususu arka planda bırakılarak; benim Çorum’da seçim değerlendirmelerim ve Cumhur İttifakı ortağımız olan Milliyetçi Hareket Partisi hakkında söylediğim iddia edilen sözler bilinçli olarak yalan ve yanlış olarak aktarılmıştır. Sadece bir ilçe ile ilgili olarak Cumhur İttifakı ortağımız olan Milliyetçi Hareket Partisi hakkında ‘MHP’liler ilçe başkanımızın iş yerini kurşunladı. Beş kişiyi hastanelik etti. Bizim en büyük düşmanınız MHP oldu. Bize her türlü çirkeflikleri yaptılar. Bu ilçelerde seçimleri bunlar yüzünden kaybettik’ gibi bir konuşmam olmamıştır.

Başından sonuna kadar tamamen gerçeğe aykırı olan bu haberleri yapanlar, gerçekleri çarpıtarak sadece kamuoyunu yanıltmaya çalışmışlardır. Malum olduğu üzere Çorum il merkezinde Cumhur İttifakı olarak, ilçelerde ise her parti kendi adayı ile seçimlere katıldı. Ben başta İl Belediye Başkanımız olmak üzere tüm partilerden seçilen ilçe belediye başkanlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum.

Özellikle Cumhur İttifakı ortağımız olan Milliyetçi Hareket Partisi ile gerek il başkanları olarak gerek milletvekilleri olarak bu zamana kadar uyum içerisinde çalıştık, hiçbir olumsuzluk ve ihtilaf da olmadı. İttifakımızı da bozacak hiçbir duruma izin vermedik bundan sonra da vermeyeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Çorum’daki siyasi temsilcisiyim. Partimize Cumhur İttifakımıza ve bana zarar vermek isteyenler ve gerçeğe aykırı haber yapanlarla alakalı olarak her türlü yasal yola başvuracağımızı da belirtmek ister, partimiz adına tüm Çorum halkımızı saygı ile selamlarım.”

