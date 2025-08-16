Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan ile beraberindeki önceki dönem Oda Başkanı Büyük Kongre Delegesi Sönmez Çalışkan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gömeç’i ziyaret etti.

Ziyarette, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eczacı Odası arasında kurulacak her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade eden Afacan ve Çalışkan, özellikle hastane bünyesinde reçete ve rapor biriminin oluşturulması talebini bir kez daha iletti. Heyet bu sayede hastaların, hekimlerin, reçete ve raporu bilgisayarda hazırlayan sekreterlerin, aynı zamanda eczacıların iş gücü ve zaman kaybı olmadan en kaliteli sağlık hizmetinin sunulabileceğine de değindi.

Doç. Dr. Muhammed Gömeç de nazik ziyaretleri için Afacan ve Çalışkan’a teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi