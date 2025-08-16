Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Yaşam Evi'ni ziyaret eden Kadın ve Gençlik komisyonları, yaşlılara yönelik bağımlılık eğitimi düzenlerken, sonrasında gerçekleşen sohbet programı ve eğlenceli aktivitelerle duygu dolu anlar yaşattı.

Yeşilay Çorum Şubesi Kadın ve Gençlik komisyonları, düzenledikleri etkinlikle Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Yaşam Evi sakinlerine unutulmaz bir gün yaşattı. Bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla huzurevini ziyaret eden Yeşilay ekibi, hem bilgilendirici bir eğitim verdi hem de yaşlıların moral ve motivasyonunu yükselten bir sohbet programı gerçekleştirdi.

Yeşilay görevlileri, bağımlılıkla mücadelenin sadece zararlı maddelerden uzak durmakla sınırlı olmadığını, düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve sosyal etkinliklere katılım gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemini vurguladı. Eğitimin ardından ise yaşlıların hayat tecrübelerini gençlerle paylaştığı, kahkahaların ve samimi sohbetlerin eksik olmadığı bir programa geçildi.

Yaşlılara en büyük hediyenin onları hatırlamak ve onlarla vakit geçirmek olduğunu gösteren gençler, "Bağımlılıkla mücadelede en güçlü silah sevgidir. Bizler de büyüklerimize olan sevgimizi ve saygımızı göstermek için buradayız" diyerek duygularını ifade etti.

Kamile ve Hacı Ahmet Akdağ Yaşam Evi'ndeki eğitim ve sohbet programı, huzurevi sakinlerini hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Bilgi yarışması ve çeşitli aktivitelerle renklenen etkinlikte, yaşlılar ve gençler arasında sıcak bir bağ kuruldu. Sürpriz bununla da bitmedi. Geçmiş anılarını paylaşan huzurevi sakinleri, gençlere hayat tecrübelerinden örnekler vererek onları adeta kendi evlatları yerine koydu.

Sürpriz karşısında çok duygulanan bir huzurevi sakini, "80 yaşıma geldim, böyle güzel bir gün görmedim. Gençlerin enerjisi bize unuttuğumuz baharları hatırlattı. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bir diğer huzurevi sakini ise “Şok geçirdim, ne diyeceğimi bilemedim. Hayatımda hiç tatmadığım bir mutluluktu bu. Bugün bize ilaç gibi geldiniz. Hepinizden Allah razı olsun. Bize bu güzel duyguyu yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu yaştan sonra hatırlanmak çok güzel bir şey” şeklinde konuştu.

Yeşilay Çorum Şubesi'nden yapılan açıklamada ise, “Toplumun her yaş grubunda bağımlılıkla mücadele farkındalığını artırmak amacıyla çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. Bize kapılarını açan ve gönüllerini bizimle paylaşan tüm büyüklerimize ve huzurevi çalışanlarına gönülden teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: AA AJANS