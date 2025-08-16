Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Selim Aydın tarafından yapılan açıklamada, “Memur ve emekli sadece hakkı olanı istiyor. 6,5 milyonluk bu kitlenin son derece makul ve gerçekçi taleplerini görmezden gelemezsiniz! Kamu işverenin getirdiği teklif, müzakere edilebilecek ciddiyetten fersah fersah uzakta kalmıştır. Devlet memuru, devletin kamu hizmetini vatandaşa ulaştırandır.18 Ağustos 2025 Pazartesi günü, tüm memurlarımız, daha iyi koşullarda kamu hizmeti sunabilmek için kamu hizmetini durduruyor! Bütün meslektaşlarımızı yapacağımız iş bırakma eylemine destek olmaya davet ediyorum.” ifadelerine yer verildi

Muhabir: Haber Merkezi